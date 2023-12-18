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17:34, 18 декабря 2023Среда обитания

Москвич нашел необычный способ уберечь авто от глыб льда

Автомобиль в Москве обложили матрасами для защиты от глыб льда

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

От неаккуратности коммунальщиков при уборке снега с крыш часто страдают личные автомобили жильцов. Необычный лайфхак по защите машины от ледяных глыб продемонстрировал водитель из Москвы. Фото опубликовал Telegram-канал «Это Москва».

Россиянин со всех сторон обложил автомобиль матрасами. Такой буфер убережет от неожиданного ската снежных завалов. Судя по кадрам, на машине уместилось около двадцати старых матрасов.

Ранее другой столичный автомобилист нашел способ ускорить ежедневный ритуал по очистке машины от снега. На ночь он настелил на авто большой отрез полиэтиленовой пленки — на следующий день водителю понадобилось просто стянуть ее вместе с выпавшим снегом.

Как правильно завести машину-автомат в мороз, рассказал эксперт международной сети автосервисов FIT SERVICE. Прогрев машину, можно попробовать покрутить стартером два-три раза. Каждая попытка не должна быть дольше семи секунд. Начинать движение желательно плавно, без выворота колес.

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      Виктория Клабукова
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