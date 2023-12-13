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15:08, 13 декабря 2023Среда обитания

Раскрыт способ правильно завести машину-автомат в мороз

Автоэксперт Пономарев: зимой нужно пробовать крутить стартером авто 2-3 раза

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Зимой водителям необходимо соблюдать определенный порядок действий, чтобы правильно завести машину с автоматической коробкой передач в мороз. Соответствующий способ в беседе с «Известиями» раскрыл технический тренер международной сети автосервисов FIT SERVICE Сергей Пономарев.

По словам эксперта, в первую очередь следует очистить от снега водительскую дверь, затем сесть в автомобиль, включить зажигание и через минуту попробовать покрутить стартером два-три раза.

В случае если транспортное средство не заводится, можно попробовать «прикурить» аккумулятор от другого авто. «После завершения процедуры зарядки батареи пробуем еще раз запустить мотор. Предпринимаем только пару-тройку попыток покрутить стартер, каждая не дольше семи секунд. Не заводится — прекращаем попытки», — заключил автоэксперт.

Он добавил, что, когда машина завелась, нужно немного ее прогреть, а начинать движение желательно по ровной траектории, без выворота колес. Первые десять минут тренер советует ехать плавно, без резкого торможения и ускорения.

Ранее Пономарев выразил мнение, что, если неопытный водитель не может завести машину из-за мороза, ему лучше всего обратиться за помощью к профессионалам. Доставлять автомобиль в место обогрева рекомендуется эвакуатором. Везти его с помощью троса можно, только если место назначения находится прямо за домом.

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      Варвара Кошечкина
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