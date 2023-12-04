Россиянам с замерзшими машинами дали совет

Неопытным водителям с замерзшими машинами посоветовали обращаться за помощью

Если неопытный водитель не может завести машину из-за мороза, ему лучше всего обратиться за помощью к профессионалам. Этим и другими советами с «Российской газетой» поделился технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев.

Доставлять автомобиль в место обогрева рекомендуется эвакуатором. Везти его с помощью троса можно только, если место назначения находится прямо за домом. Эксперт напомнил, что при движении на непрогретом автомобиле возможны утечки технических жидкостей с агрегатов трансмиссии и гидросистемы рулевого управления.

Начинающим водителям, которые пытаются завести автомобиль самостоятельно, рекомендуется не перестараться с запуском двигателя. Если прилагать к этому слишком много усилий, топливо может попасть в цилиндр и в масло. В итоге завести такую машину без специального комплекса процедур будет невозможно.

Опытный автомобилист с легкостью сможет завести двигатель. «Его действия будут примерно такими: выкрутит и просушит свечи, отключит подачу топлива и продует цилиндры, зарядит АКБ (аккумуляторную кислотную батарею — прим. «Ленты.ру»), нальет перед запуском небольшое количество масла в цилиндры», — перечислил Пономарев.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что ночью в пятницу, 8 декабря, в Москву придут 20-градусные морозы. Днем ожидается 16 градусов мороза.