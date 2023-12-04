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14:27, 4 декабря 2023Среда обитания

Москвичам назвали дату прихода 20-градусных морозов

«Метео»: температура в Москве 8 декабря опустится до минус 20 градусов

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

В Москве в пятницу, 8 декабря, температура опустится до отметки минус 20 градусов Цельсия. Об этом «Известиям» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Холодать будет в течение всей недели, отметил синоптик. Во вторник, 4 декабря, днем похолодает до минус 10 градусов, возможен слабый снег. Затем до конца недели будет без осадков. В среду, 5 декабря, днем ожидается минус 12 градусов, ночью минус 17 градусов. В четверг, 7 декабря, днем будет минус 14 градусов, ночью — минус 17.

В пятницу, 9 декабря, похолодает до минус 16 градусов, ночью температура опустится до минус 20 градусов. Синоптик отметил, что до минус 20 градусов в декабре столбики термометров не опускались на протяжении 11 лет.

В МЧС заявили, что с 5 по 9 декабря в Москве ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура окажется на 7-10 градусов ниже климатической нормы.

Ранее сообщалось, что 4 декабря после обильного снегопада высота сугробов в Москве местами превысила 40 сантиметров. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, снежного покрова такой высоты в этот день не было за всю историю наблюдений.

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      Мария Черкасова
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