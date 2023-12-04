Москвичам предсказали аномальные холода

В МЧС предупредили об аномальных холодах в Москве и попросили теплее одеваться

В Москве со среды, 5 декабря, по субботу, 9 декабря, ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7-10 градусов ниже нормы. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС со ссылкой на синоптиков.

Москвичам рекомендовали одеваться по погоде. В частности в ведомстве напомнили о необходимости головных уборов на улице, о том, что одежда должна быть многослойной, на морозе нужно постоянно передвигаться, а не стоять на месте. Также важно укрываться от ветра, для обогрева использовать ближайшие помещения — магазины и подъезды жилых домов.

По приходу домой жителям столицы рекомендовали не принимать горячий душ и не пить сразу горячий чай, поскольку при резкой смене температуры может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Адаптироваться к комнатной температуре организм должен в течении 20-30 минут.

Автомобилистам посоветовали строго соблюдать правила дорожного движения и личной безопасности, иметь с собой заряженный телефон, запас топлива и теплые вещи. Также важно убедиться, что в багажнике есть инструменты, нужные для ремонта.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в ночь на пятницу, 8 декабря, температура в столице опустится до отметки минус 20 градусов Цельсия. Днем ожидается минус 17 градусов.