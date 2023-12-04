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11:00, 4 декабря 2023Среда обитания

Высота сугробов в Москве достигла рекорда

Синоптик Тишковец: высота сугробов в Москве местами превысила 40 сантиметров

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

После небывалого снегопада высота сугробов в Москве местами превысила 40 сантиметров, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, снежного покрова такой высоты не было в этот день за всю историю наблюдений. «Такой снежный покров характерен для февраля, когда сугробы достигают максимальной высоты», — прокомментировал Тишковец. В прошлый раз рекорды были поставлены в 1952 и 2004 году: тогда высота снежного покрова составляла 30 сантиметров.

Как говорил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сильнейший снегопад в столичном регионе продлится до утра понедельника, 4 декабря. Со вторника синоптики прогнозируют похолодание, а уже в среду, 6 декабря, температура в столичном регионе будет на 9-12 градусов ниже нормы, в Москве на смену облачности придет солнце.

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      Платон Щукин
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