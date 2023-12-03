Синоптик Роман Вильфанд: в Москве продлится сильнейший снегопад до 4 декабря

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве продлится сильнейший снегопад до утра 4 декабря. Соответствующий комментарий публикует «Интерфакс».

«В течение всего сегодняшнего дня в Москве будет очень сложная ситуация. Снег, который начался, будет беспрестанно идти до полуночи, затем его интенсивность уменьшится, но все равно снегопад будет продолжаться до утра понедельника. Наибольшее количество осадков выпадет до 12 часов», — уточнил синоптик.

Кроме того, эксперт уточнил, что из-за таких погодных условий, как низкая облачность, снег и туман, будет плохая видимость. Помимо этого, предвидится сильный ветер, метель и, как следствие, снежные заносы на дорогах.

По словам Вильфанда, значительно повысится высота снежного покрова, которая уже выше среднемноголетних значений и соответствует нормам середины зимы.

«Сейчас высота снега в Москве на станции ВДНХ 18-19 см. Именно такая высота снега, при усреднении за 30 лет, характерна для новогодней ночи. А в МГУ высота снега — 24-25 сантиметров, а такая высота характерна для середины февраля. И снег, который сейчас идет, он повысит высоту снега очень существенно», — заключил собеседник издания.

Ранее стало известно, что жителям Московского региона предрекли декабрь с температурой около и ниже нормы.