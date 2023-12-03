Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:43, 3 декабря 2023Среда обитания

В Москве продлится сильнейший снегопад

Синоптик Роман Вильфанд: в Москве продлится сильнейший снегопад до 4 декабря

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве продлится сильнейший снегопад до утра 4 декабря. Соответствующий комментарий публикует «Интерфакс».

«В течение всего сегодняшнего дня в Москве будет очень сложная ситуация. Снег, который начался, будет беспрестанно идти до полуночи, затем его интенсивность уменьшится, но все равно снегопад будет продолжаться до утра понедельника. Наибольшее количество осадков выпадет до 12 часов», — уточнил синоптик.

Кроме того, эксперт уточнил, что из-за таких погодных условий, как низкая облачность, снег и туман, будет плохая видимость. Помимо этого, предвидится сильный ветер, метель и, как следствие, снежные заносы на дорогах.

Материалы по теме:
На страже вечной мерзлоты. Что искать туристу в лучших национальных парках Арктики?
На страже вечной мерзлоты.Что искать туристу в лучших национальных парках Арктики?
28 февраля 2022
«Ощущается, как минус 43» Сильные ветра на севере России уносят людей и машины. Как местные это выдерживают?
«Ощущается, как минус 43»Сильные ветра на севере России уносят людей и машины. Как местные это выдерживают?
4 февраля 2020
Вечная зима, тысячи озер и гигантский водопад. Что посмотреть туристу на Крайнем Севере?
Вечная зима, тысячи озер и гигантский водопад.Что посмотреть туристу на Крайнем Севере?
6 августа 2021

По словам Вильфанда, значительно повысится высота снежного покрова, которая уже выше среднемноголетних значений и соответствует нормам середины зимы.

«Сейчас высота снега в Москве на станции ВДНХ 18-19 см. Именно такая высота снега, при усреднении за 30 лет, характерна для новогодней ночи. А в МГУ высота снега — 24-25 сантиметров, а такая высота характерна для середины февраля. И снег, который сейчас идет, он повысит высоту снега очень существенно», — заключил собеседник издания.

Ранее стало известно, что жителям Московского региона предрекли декабрь с температурой около и ниже нормы.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      15-летнего российского школьника ударили ножом в шею. На него напали после вопроса про район

      Карпин назвал убийством футбола проведение матчей при снегопаде

      США заявили о стремлении успевать за Китаем в гонке высокотехнологичного оружия

      В СПЧ перечислили планируемые темы для обсуждения с Путиным

      Названы семь преимуществ регулярных приседаний

      Зеленскому предрекли «огромный удар» из-за конфликта с Залужным

      Киркоров вспомнил о принятых в автобусе родах

      Уехавшую в США дочь Пугачевой заметили посвежевшей на «Песне года»

      Сокуров объявил о завершении карьеры

      На Wildberries вновь сделали доставку товаров платной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости