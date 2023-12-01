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07:52, 1 декабря 2023Среда обитания

Ряду регионов России предрекли аномально теплый декабрь

Метеоролог Вильфанд: в шести регионах России декабрь будет аномально теплым

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В ряде российских регионов декабрь будет аномально теплым. Такую погоду им предрек научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам эксперта, среднемесячная температура выше нормы в предстоящем месяце ожидается в 17 регионах — Краснодарском крае, Ростовской, Астраханской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Тыве, Хакасии, Ставрополье и на Северном Кавказе. Напротив, среднемесячная температура ниже нормы прогнозируется в шести регионах — Ленинградской, Новгородской, Псковской, Тверской и Вологодской областях, а также в Карелии. «Московская область будет на грани — температура ожидается около и ниже нормы», — поделился информацией он.

Кроме того, предупредил метеоролог, жителям 26 регионов страны стоит ждать избытка осадков. Речь идет о Московской, Тульской, Курской, Рязанской, Воронежской, Брянской, Тамбовской, Ульяновской, Саратовской, Самарской, Волгоградской, Ростовской, Курганской, Челябинской, Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, Краснодарском, Алтайском краях, а также о Крыме, Хакасии, Тыве, Адыгее, Ставрополье и юге Красноярского края. Мало снега по сравнению с климатической нормой, в свою очередь, будет в Архангельской, Магаданской и Мурманской областях, Ненецком, Ямало-Ненецком автономных округах, на Камчатке и Чукотке, а также в северной половине Якутии и на самом севере Хабаровского края.

Днем ранее москвичам назвали время прихода 20-градусных морозов.

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      Полина Кислицына
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