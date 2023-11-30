Москвичам назвали время прихода 20-градусных морозов

В Москве в ночь на 7 декабря температура понизится до минус 23 градусов

В Москве в ночь на четверг, 7 декабря, температура опустится до отметки в минус 23 градуса Цельсия. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он рассказал, что к 6 декабря к концу подойдут южные циклоны, которые в последние дни управляли погодой. Начнется пора антициклонов, что спровоцирует резкое похолодание. Днем в среду, 6 декабря, ожидается до 20 градусов мороза, а в ночь на четверг, 7 декабря, — до минус 23 градусов. Днем в четверг потеплеет до минус 20 градусов.

В предстоящие выходные 2 и 3 декабря будет теплее. Днем в субботу и воскресенье температура будет колебаться от минус четырех до минус шести градусов. Ночью ожидается от мину пяти до минус десяти градусов.

Сильного снегопада в ближайшие дни не будет. В пятницу и воскресенье, 1 и 3 декабря, ожидается небольшой, местами умеренный снег. Первая половина дня субботы пройдет без осадков. В выходные также не стоит ждать сильного ветра и скачков давления. Оно будет колебаться в пределах от 741 до 745 миллиметров ртутного столба, что считается практически климатической нормой.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал, что к началу декабря высота сугробов в Москве достигнет климатической нормы, характерной для февраля. Он заявил, что до конца 30 ноября в столице выпадет достаточно большое количество осадков — 10 миллиметров, или 20 процентов от месячной нормы.