Москвичей предупредили о снежных заносах и гололедице

Синоптик Вильфанд предупредил москвичей о февральских сугробах в начале декабря

К началу декабря из-за сильных снегопадов высота сугробов в Москве достигнет климатической нормы, характерной для февраля. Помимо этого, в ближайшие сутки в городе прогнозируются снежные заносы и гололедица, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с РИА Новости.

По словам синоптика, в ближайшие сутки в столице выпадет достаточно большое количество осадков — 10 миллиметров, или 20 процентов от месячной нормы. Причиной такой погоды он назвал приход средиземноморского циклона на Европейскую территорию России.

«Сейчас приближается фронтальный раздел, ночью он будет проходить через Москву. Будут осадки, максимальное их количество выпадет ночью. Ветер — порывы до 17 метров в секунду, метель. Температура повышается, раз ветер южный, и будет в диапазоне от нуля до минус трех градусов, поэтому, помимо снежных заносов, будет гололедица», — пояснил Вильфанд. Специалист добавил, что москвичи не заметят потепления, так как температура будет ощущаться как минус шесть-восемь градусов Цельсия.

Что касается высоты сугробов, то к 1 декабря она будет более чем в четыре раза превышать типичные многолетние значения для конца ноября. Синоптик рассказал, что высота снежного покрова в конце текущего месяца будет составлять минимум 25 сантиметров при норме в шесть.

Ранее в этот же день стало известно, что москвичи при ясной погоде смогут увидеть редкое полярное сияние в пятницу и субботу, 30 ноября и 1 декабря, на фоне сильной магнитной бури.