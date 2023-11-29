Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:07, 29 ноября 2023Среда обитания

Москвичи увидят редкое полярное сияние

Москвичей предупредили о возможности увидеть редкое полярное сияние

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Москвичи в четверг и пятницу, 30 ноября и 1 декабря, смогут наблюдать в небе редкое полярное сияние. Об этом жителей столицы предупредила сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина в беседе с РИА Новости.

По словам ученого, полярное сияние можно будет увидеть благодаря магнитной буре, которая может стать одной из сильнейших в 2023 году. «Хорошая была вспышка (на Солнце) прямо напротив нас, в центральной зоне, довольно шустро должна к нам прилететь, поэтому ожидаем магнитную бурю, возможно, одну из наиболее сильных в этом году», — поделилась информацией эксперт.

При этом она уточнила, что москвичи смогут наблюдать полярное сияние лишь при ясной погоде. Что касается мощности бури, то она сможет достигнуть уровня G3 (сильная) и на непродолжительное время — G4 (очень сильная).

В начале ноября стало известно, что жители ряда российских регионов увидели редкое полярное сияние. Речь идет о населении Крыма, Ростовской и Воронежской областей, а также новых регионов страны.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ нанесли удар по зданию с российскими полицейскими. Четверо погибли на месте, более 15 ранены

      Белорусские силовики потренировались разгонять протесты

      Российский генерал погиб в зоне СВО

      США сообщили о росте экономики выше предыдущих оценок

      Москвичи увидят редкое полярное сияние

      Посадка самолета во время бушующего шторма в Сочи попала на видео

      Российского «Гонца» испытали на автомобилях «Шелкового пути — 2024»

      В ЦБ рассказали о вопросах к росту курса рубля

      В Петербурге после снегопада решили уложить плитку

      Установка мегакраном 76-тонной мачты на российский ледокол попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости