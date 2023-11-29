Москвичи увидят редкое полярное сияние

Москвичей предупредили о возможности увидеть редкое полярное сияние

Москвичи в четверг и пятницу, 30 ноября и 1 декабря, смогут наблюдать в небе редкое полярное сияние. Об этом жителей столицы предупредила сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина в беседе с РИА Новости.

По словам ученого, полярное сияние можно будет увидеть благодаря магнитной буре, которая может стать одной из сильнейших в 2023 году. «Хорошая была вспышка (на Солнце) прямо напротив нас, в центральной зоне, довольно шустро должна к нам прилететь, поэтому ожидаем магнитную бурю, возможно, одну из наиболее сильных в этом году», — поделилась информацией эксперт.

При этом она уточнила, что москвичи смогут наблюдать полярное сияние лишь при ясной погоде. Что касается мощности бури, то она сможет достигнуть уровня G3 (сильная) и на непродолжительное время — G4 (очень сильная).

В начале ноября стало известно, что жители ряда российских регионов увидели редкое полярное сияние. Речь идет о населении Крыма, Ростовской и Воронежской областей, а также новых регионов страны.