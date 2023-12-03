«Танцующий» на МКАД под снегопадом грузовик попал на видео

Водитель снял на видео грузовик, мчащийся в дрифте под снегопадом по МКАД

Водитель снял на видео грузовик, мчащийся по МКАД в дрифте, несмотря на обильный снегопад. Запись публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видна «танцующая» машина, которая совершает опасные маневры. На соседних полосах медленно едут другие автомобили с включенными сигналами.

Сильнейший снегопад, который принес мощным циклоном «Оливер», продлится в Москве до утра 4 декабря, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он предупредил, что из-за погодных условий, таких как низкая облачность, снег и туман, будет плохая видимость. Помимо этого, предвидится сильный ветер, метель и, как следствие, снежные заносы на дорогах.

Высота снега в Москве на станции в МГУ превысила 24-25 сантиметров, такой снежный покров предыдущий раз был зафиксирован в Москве в 1952 году.