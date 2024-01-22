Среда обитания
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16:50, 22 января 2024Среда обитания

В Москве глыба льда упала на полуторагодовалого ребенка

В Москве наледь с крыши упала на полуторагодовалого ребенка

Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

В Москве у подъезда жилого дома глыба льда упала на родителей с ребенком. Травмирована полуторагодовалая девочка, передает Baza в Telegram-канале.

В больнице ребенку диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом теменной кости и ушиб мозга. В управляющей компании в случившемся обвиняют хозяев квартиры на восьмом этаже. По информации обслуживающей организации, над входом в подъезд собственники незаконно построили балкон, откуда и сошла наледь.

Ранее в другом российском городе, Самаре, глыбы льда с крыши здания обрушились на игравших рядом детей. Никто не пострадал. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

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      Виктория Клабукова
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