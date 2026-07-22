Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:00, 22 июля 2026Россия

Российские силовики заполучили контакты нового главкома ВСУ

ТАСС: Российские силовики заполучили личные данные нового главкома ВСУ Драпатого
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Сотрудники российских силовых ведомств заполучили личные данные нового главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаила Драпатого. Такие данные привел ТАСС источник в силовых структурах.

«Новым главкомом ВСУ назначен генерал Драпатый М. В. (21.11.1982 г.р.). К нам в руки попали его личные данные», — подтвердил собеседник агентства.

По его словам, российской стороне удалось узнать адрес проживания, электронные почты и мобильный телефон Драпатого. Также стали известны контакты его семьи — электронные посты его отца и матери.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВСУ атаковали юг России. Горят склады в Краснодаре и на Ставрополье
    Ушедший из России автогигант расширил отзыв на сотни тысяч машин
    Самая сексуальная женщина в мире в прозрачном наряде пришла на вечеринку Джастина Бибера
    Мужчинам назвали нормальное количество утренних эрекций в неделю
    Российские силовики заполучили контакты нового главкома ВСУ
    Татьяна Ким сделала заявление об атаках на склады в Краснодаре и Невинномысске
    Самолетам ограничили высоту подлета к Москве
    Раскрыты планы по обновлению парка имени Артема Боровика
    Российские БПЛА собрались в рой и смогли перегрузить ПВО Украины на 400 процентов
    Байдена обвинили в нанесении ущерба армии США из-за Украины
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok