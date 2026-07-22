Российские силовики заполучили контакты нового главкома ВСУ

ТАСС: Российские силовики заполучили личные данные нового главкома ВСУ Драпатого

Сотрудники российских силовых ведомств заполучили личные данные нового главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаила Драпатого. Такие данные привел ТАСС источник в силовых структурах.

«Новым главкомом ВСУ назначен генерал Драпатый М. В. (21.11.1982 г.р.). К нам в руки попали его личные данные», — подтвердил собеседник агентства.

По его словам, российской стороне удалось узнать адрес проживания, электронные почты и мобильный телефон Драпатого. Также стали известны контакты его семьи — электронные посты его отца и матери.