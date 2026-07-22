Ушедший из России автогигант расширил отзыв на сотни тысяч машин

Ford решил повторно отозвать почти 388 тысяч кроссоверов Explorer и Lincoln Aviator

Американский Ford, покинувший российский рынок, объявил о расширении сервисной кампании — дополнительно отзываются 387 911 кроссоверов. Выяснилось, что дефект, ставший причиной предыдущего отзыва, затронул гораздо больше машин, чем считалось изначально, пишет Carscoops.

Теперь в список попали Ford Explorer 2020–2026 модельных годов и Lincoln Aviator 2020–2027 годов, оборудованные сиденьями второго ряда с функцией быстрого доступа. Причем под кампанию подпадают в том числе автомобили, уже прошедшие первый ремонт.

Причина кроется в декоративной накладке переключателя легкого доступа к задним креслам. По данным компании, эта пластмассовая деталь во время обычной эксплуатации способна сместиться или отсоединиться, из-за чего клавиша заедает либо залипает в нажатом положении. В результате сиденье может неожиданно откинуться вперед или сдвинуться прямо на ходу, повышая риск травм, особенно при столкновении.

Нынешняя кампания продолжает отзыв 25V393, запущенный в июне 2025 года. Тогда специалисты установили, что проблема связана с неправильным монтажом накладок, поставляемых изготовителем кресел, и дилерам предписали проверить установку и заменить поврежденные элементы.

В конце апреля 2026 года компания проанализировала отчеты о неисправностях на машинах, выпущенных уже после завершения первого отзыва, и обнаружила пять новых случаев самопроизвольного перемещения заднего ряда во время движения. Было начато повторное расследование, по итогам которого Ford принял решение включить в отзыв все автомобили, сошедшие с конвейера до 24 июня 2026 года. Именно с этой даты первоначальная версия декоративной накладки была окончательно снята с производства.

Ранее Nissan объявил о масштабной отзывной кампании. По данным Национального управления безопасностью дорожного движения США, она затрагивает 168 149 машин. Причина — неправильное значение допустимой полной нагрузки на ось на сертификационной этикетке. Ошибка создает риск перегруза транспортного средства.