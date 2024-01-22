В российском городе снег с крыши рухнул на детей

В Самаре снег с крыши рухнул на детей

В Самаре снег с крыши здания обрушился на игравших рядом детей. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Привет, это Самара».

Инцидент произошел во дворе на улице Степана Разина утром в воскресенье, 21 января. На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, можно увидеть, как семеро детей с лопатами и снегокатом разбегаются в разные стороны от обрушивающихся на них снежных масс.

В результате падения снега с крыши никто не пострадал. По данным «Комсомольской правды», по факту случившегося проводится доследственная проверка для выяснения всех обстоятельств.

Ранее в январе стало известно, что в Мурино Ленинградской области глыба льда рухнула на голову новорожденному ребенку. В результате случившегося девочка получила ушиб мягких тканей головы.