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Забота о себе
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07:00, 22 июля 2026Забота о себе

Мужчинам назвали нормальное количество утренних эрекций в неделю

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт Джефф Фостер рассказал, сколько раз в неделю у здорового мужчины должна возникать утренняя эрекция. На этот вопрос он ответил в беседе с изданием Metro.

Фостер отметил, что частота утренних эрекций у мужчин с возрастом снижается, потому что естественным образом падает уровень тестостерона. Так, по его словам, у подростков и 20-летних мужчин случаи возбуждения по утрам случаются почти каждый день или ежедневно. К 30 годам этот показатель снижается на 50 процентов, а в 40 и 50 лет — до двух-трех раз в неделю. При этом мужчины старше 60 лет могут просыпаться с утренней эрекцией всего один-два раза в неделю, добавил врач.

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В то же время доктор предупредил, что резкое снижение количества утренних эрекций или их полное исчезновение являются сигналом проблем со здоровьем. По его словам, подобный симптом может указывать на сердечно-сосудистые заболевания и дисбаланс половых гормонов. «Если вы не можете вспомнить, когда у вас в последний раз была утренняя эрекция, пора обратиться к врачу», — подчеркнул Джефф.

Ранее уролог Педро Бастос успокоил мужчин, которые переживают из-за преждевременной эякуляции. Он заявил, что в некоторых случаях это является нормой.

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