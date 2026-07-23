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13:28, 23 июля 2026 (обновлено: 13:54, 23 июля 2026)Наука и техника

В США утилизируют авианосец за 418 миллионов долларов

SlashGear: Американский авианосец USS Enterprise утилизируют за 418 миллионов долларов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Rich-Joseph Facun / Reuters

Утилизация авианосца USS Enterprise, который вывели из состава Военно-морских сил США в 2012 году, обойдется в 418 миллионов долларов. Об этом сообщает SlashGear.

15 июля компания NorthStar Maritime Dismantlement Services получила контракт на проведение работ по утилизации корабля. Стоимость соглашения составила 418,5 миллиона долларов. Авианосец хотят разобрать до сентября 2030 года.

Издание отметило, что Enterprise был одним из самых крупных кораблей ВМС США. «Этим и объясняется высокая цена, которую платят американские налогоплательщики за утилизацию», — говорится в публикации.

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«Энтерпрайз», который спустили на воду в 1960 году, стал первым в мире авианосцем с ядерной силовой установкой. Корабль остался единственным представителем своего типа из-за дороговизны. Итоговая стоимость USS Enterprise составила 451 миллион долларов.

В феврале издание 19FortyFive писало, что авианосцы ВМС США, которые в прошлых операциях Вашингтона практически не сталкивались с рисками, могут стать приоритетной целью в случае возможного конфликта с Россией или Китаем.

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