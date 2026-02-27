Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:41, 27 февраля 2026Наука и техника

В США оценили угрозу для авианосцев в возможном конфликте с Россией или Китаем

19FortyFive: Россия и КНР смогут поразить авианосцы США в возможном конфликте
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jesse Monford / Handout / Reuters

Авианосцы Военно-морских сил (ВМС) США, которые в прошлых операциях практически не сталкивались с рисками, могут стать целью в случае возможного конфликта с Россией или КНР. Потенциальную угрозу для американских авианесущих кораблей оценил обозреватель 19FortyFive Харрисон Касс.

«В случае с Китаем или Россией авианосцы столкнутся с реальной опасностью, поэтому критика [авианесущих кораблей] обоснована», — говорится в материале.

Автор подчеркнул, что США больше не сражаются с противниками, которые не могут противостоять американским кораблям. При этом потенциальные противники, вроде России или Китая, обладают средствами для эффективного поражения плавучих авиабаз.

Материалы по теме:
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

Китайская стратегия A2/AD (anti-access and area denial — ограничение и воспрещение доступа и маневра) направлена на оттеснение авианосцев и повышение цены, которую ВМС США будут платить за нахождение кораблей в зоне возможного конфликта. По словам Касса, это повлияет на роль авианесущих кораблей, которые превратятся из «острия копья» в мобильную базу и узел для координации сил в регионе.

В феврале обозреватель The National Interest Питер Сучиу писал, что российские фрегаты проекта 22350 с гиперзвуковыми «Цирконами» смогут стать оружием для борьбы с американскими авианосцами в случае прямого столкновения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ запустили «Фламинго» вглубь России. В Москве заявили, что это британские ракеты с украинскими шильдиками

    Жители Санкт-Петербурга устроили «крысогон»

    Доктор Мясников пошутил над гостьей программы с длинными ногтями

    В офисе Зеленского описали одну ключевую меру по урегулированию конфликта

    Хранящиеся в России активы ЕС подсчитали

    Россиянка решила отравить своих детей и покончить с собой

    Врачи в Москве спасли зрение футболисту после тяжелой травмы

    В США оценили угрозу для авианосцев в возможном конфликте с Россией или Китаем

    Белорусская теннисистка Соболенко посетила показ Gucci

    Раскрыто решение для участников схемы на 35 миллионов рублей в российском вузе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok