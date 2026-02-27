В США оценили угрозу для авианосцев в возможном конфликте с Россией или Китаем

19FortyFive: Россия и КНР смогут поразить авианосцы США в возможном конфликте

Авианосцы Военно-морских сил (ВМС) США, которые в прошлых операциях практически не сталкивались с рисками, могут стать целью в случае возможного конфликта с Россией или КНР. Потенциальную угрозу для американских авианесущих кораблей оценил обозреватель 19FortyFive Харрисон Касс.

«В случае с Китаем или Россией авианосцы столкнутся с реальной опасностью, поэтому критика [авианесущих кораблей] обоснована», — говорится в материале.

Автор подчеркнул, что США больше не сражаются с противниками, которые не могут противостоять американским кораблям. При этом потенциальные противники, вроде России или Китая, обладают средствами для эффективного поражения плавучих авиабаз.

Китайская стратегия A2/AD (anti-access and area denial — ограничение и воспрещение доступа и маневра) направлена на оттеснение авианосцев и повышение цены, которую ВМС США будут платить за нахождение кораблей в зоне возможного конфликта. По словам Касса, это повлияет на роль авианесущих кораблей, которые превратятся из «острия копья» в мобильную базу и узел для координации сил в регионе.

В феврале обозреватель The National Interest Питер Сучиу писал, что российские фрегаты проекта 22350 с гиперзвуковыми «Цирконами» смогут стать оружием для борьбы с американскими авианосцами в случае прямого столкновения.