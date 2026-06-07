Экс-президент Додон: Молдаване хотят дружить с Россией

Молдаване даже в условиях санкций хотят дружить с Россией. Об это рассказал бывший президент Молдавии Игорь Додон на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«В любом случае Молдова хочет и будет дружить с Россией», — подчеркнул он.

По словам экс-президента, отношение молдаван к России не изменила ни цензура, ни введение жестких санкций. Кроме того, Додон заметил, что лучше всего жители страны относятся к российскому и белорусскому президентам — Владимиру Путину и Александру Лукашенко.

Додон также предрек потерю Молдавией ряда регионов. По его мнению, это произойдет в случае объединения страны с Румынией.