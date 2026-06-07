Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:31, 7 июня 2026Из жизни

Сердце женщины остановилось 12 раз за один день

Сердце британки Холл постоянно останавливалось во время еды из-за редкого заболевания
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: 9nong / Shutterstock / Fotodom

Жительница Великобритании Сара Холл рассказала, как без врачебной помощи постоянно теряла сознание во время еды. Ее историей делится Need To Know.

По словам Холл, к 48 годам она стала сталкиваться со странной особенностью — падать в обмороки во время приема пищи. «На семейных обедах мужу приходилось сидеть рядом на случай, если я потеряю сознание, а дети гадали, дотяну ли я до конца трапезы и не отключусь ли», — объяснила британка.

В итоге женщина стала бояться есть и пить и обратилась к врачам. Те провели исследование и определили, что ее сердце могло остановиться до 12 раз за один день и не биться до минуты. В конце концов Холл диагностировали кардиоингибиторный глотательный обморок. Это редчайшее заболевание, в мире зарегистрировано не больше 150 подобных случаев.

Материалы по теме:
«У тебя вырастут волосы повсюду!» Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
«У тебя вырастут волосы повсюду!»Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
20 июля 2019
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019

До похода к врачам женщина связывала обмороки с близостью менопаузы, низким уровнем сахара в крови и тяжелой работой. Выяснилось, что у пациентов с кардиоингибиторным обмороком глотание вызывает чрезмерную реакцию блуждающего нерва. В норме во время еды он лишь слегка замедляет сердцебиение, в случае Холл он делает это резко и может спровоцировать даже остановку сердца.

В 2024 году женщина прошла экспериментальное лечение и с тех пор перестала терять сознание. «Такое чувство, что все вернулось на круги своя», — заявила она.

Ранее сообщалось, что в Канаде непьющий мужчина на протяжении десяти лет страдает от синдрома автопивоварни — редкого заболевания, при котором его организм производит алкоголь. Причиной оказался дисбаланс микрофлоры кишечника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла удары по украинским объектам. Авиабомбами разбиты элитные «Скифские грифоны»

    Зеленский отложил визит в Венгрию

    Врач раскрыла главные опасности «немого» инфаркта

    В Армении выразили надежду на оздоровление отношений с Россией

    Сотни машин застряли на границе России и попали на видео

    На Украине задумались о внесении Брэда Питта в базу «Миротворца»

    Володин назвал Зеленского террористом

    Ушел из жизни звезда фильмов «Отверженные» и «Граф Монте-Кристо»

    Тарпищев сравнил Андрееву с Шараповой

    Президент Финляндии захотел поговорить с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok