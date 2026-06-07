Сердце женщины остановилось 12 раз за один день

Сердце британки Холл постоянно останавливалось во время еды из-за редкого заболевания

Жительница Великобритании Сара Холл рассказала, как без врачебной помощи постоянно теряла сознание во время еды. Ее историей делится Need To Know.

По словам Холл, к 48 годам она стала сталкиваться со странной особенностью — падать в обмороки во время приема пищи. «На семейных обедах мужу приходилось сидеть рядом на случай, если я потеряю сознание, а дети гадали, дотяну ли я до конца трапезы и не отключусь ли», — объяснила британка.

В итоге женщина стала бояться есть и пить и обратилась к врачам. Те провели исследование и определили, что ее сердце могло остановиться до 12 раз за один день и не биться до минуты. В конце концов Холл диагностировали кардиоингибиторный глотательный обморок. Это редчайшее заболевание, в мире зарегистрировано не больше 150 подобных случаев.

До похода к врачам женщина связывала обмороки с близостью менопаузы, низким уровнем сахара в крови и тяжелой работой. Выяснилось, что у пациентов с кардиоингибиторным обмороком глотание вызывает чрезмерную реакцию блуждающего нерва. В норме во время еды он лишь слегка замедляет сердцебиение, в случае Холл он делает это резко и может спровоцировать даже остановку сердца.

В 2024 году женщина прошла экспериментальное лечение и с тех пор перестала терять сознание. «Такое чувство, что все вернулось на круги своя», — заявила она.

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