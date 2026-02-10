Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Наука и техника
14:26, 10 февраля 2026Наука и техника

В США оценили «морских терминаторов» из России

NI: Российские фрегаты проекта 22350 будут использовать для охоты на авианосцы
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Фрегат проекта 22350

Фрегат проекта 22350. Фото: Павел Львов / РИА Новости

Российские фрегаты проекта 22350 смогут стать оружием для борьбы с американскими авианосцами в случае прямого столкновения. Возможности фрегата «Адмирал Амелько» оценил обозреватель журнала The National Interest (NI) Питер Сучиу.

Автор предположил, что Военно-морской флот (ВМФ) России в ближайшем будущем не планирует эксплуатировать авианосцы. «Вместо этого Кремль, возможно, сосредоточится на том, как бороться с американскими авианосцами, используя гораздо меньшие надводные боевые корабли, которые можно было бы использовать в качестве "морских терминаторов" для охоты на авианесущий флот», — пишет автор.

Он напомнил, что фрегаты проекта 22350 являются носителями высокоточных ракет «Калибр» и гиперзвуковых «Цирконов», которые позволяют наносить удары с безопасного расстояния. По словам Сучиу, относительно небольшие корабли могли бы хорошо проявить себя в качестве средства A2/AD (anti-access and area denial — ограничение и воспрещение доступа и маневра), которое сможет преградить противнику доступ в критически важные районы.

В публикации подчеркнули, что «Адмирал Амелько» станет первым кораблем серии, который сможет нести 32 крылатые ракеты в ячейках стрельбового комплекса 3С14. По словам автора, это превращает фрегаты в «плавучие ракетные грузовики».

В августе корабль «Адмирал Амелько», который стал пятым в серии фрегатов проекта 22350, спустили на воду на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге.

