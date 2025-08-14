Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:58, 14 августа 2025Наука и техника

Фрегат «Адмирал Амелько» спустили на воду

ТАСС: Фрегат «Адмирал Амелько» проекта 22350 спустили на воду в Петербурге
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виктор Чумаков / РИА Новости

Корабль «Адмирал Амелько», который стал пятым в серии фрегатов проекта 22350, спустили на воду на «Северной верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

«Фрегат обладает всеми боевыми возможностями, способен решать весь спектр задач, свойственных многоцелевому кораблю, как в ближней, так и в дальней морской зоне», — сказал главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Александр Моисеев.

ВМФ уже получил три фрегата проекта 22350. Эти корабли оснащены универсальным корабельным стрельбовым комплексом 3С14, который позволяет использовать ракеты «Калибр», «Оникс» и «Циркон». С пятого корабля количество ячеек 3С14 увеличат вдвое — фрегаты смогут нести 32 ракеты.

Материалы по теме:
«Трудно с такими бороться» Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
«Трудно с такими бороться»Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
25 июля 2023
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023

Ранее в августе источник РИА Новости сообщил, что тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» готовится к испытаниям в море. Корабль проекта 1144.2М может выйти на испытания в августе-сентябре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Президент России дал первый комментарий о саммите

    Суд определился с наказанием для блогера Варламова

    Два российских самолета ушли на второй круг из-за птиц

    Россиянин захватил десятки гектаров леса

    Появились данные о расследовании атак беспилотников на Ростов-на-Дону и Белгород

    Россиянам назвали лучшие места для сбора грибов

    В ООН призвали УЕФА отстранить Израиль от турниров

    В ЕС ответили на вопрос об ослаблении санкций против России

    Кэти Перри появилась на публике с сумкой для iPhone за 2,5 миллиона рублей

    Звезда «Ворониных» перестала сниматься в кино из-за тяжелых болезней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости