Фрегат «Адмирал Амелько» спустили на воду

ТАСС: Фрегат «Адмирал Амелько» проекта 22350 спустили на воду в Петербурге

Корабль «Адмирал Амелько», который стал пятым в серии фрегатов проекта 22350, спустили на воду на «Северной верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

«Фрегат обладает всеми боевыми возможностями, способен решать весь спектр задач, свойственных многоцелевому кораблю, как в ближней, так и в дальней морской зоне», — сказал главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Александр Моисеев.

ВМФ уже получил три фрегата проекта 22350. Эти корабли оснащены универсальным корабельным стрельбовым комплексом 3С14, который позволяет использовать ракеты «Калибр», «Оникс» и «Циркон». С пятого корабля количество ячеек 3С14 увеличат вдвое — фрегаты смогут нести 32 ракеты.

Ранее в августе источник РИА Новости сообщил, что тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» готовится к испытаниям в море. Корабль проекта 1144.2М может выйти на испытания в августе-сентябре.