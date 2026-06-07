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14:28, 7 июня 2026Культура

Сын Децла стал выгонять мать из дома

Вдова Децла Киселева пожаловалась, что сын требует продать квартиру
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)
Антоний Толмацкий

Антоний Толмацкий. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Вдова рэпера Децла (настоящее имя Кирилл Толмацкий), модель Юлия Киселева пожаловалась, что сын Антоний Толмацкий стал выгонять ее из дома. Ролик (на момент написания материала был удален) она опубликовала в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Женщина разместила видео, на котором запечатлела бранящегося и требующего продать ее квартиру сына. «Не надо снимать, пожалуйста. Это тебе не поможет. Я пришел к тебе спокойно. Нам надо продать квартиру. Мне нужно отфоткать ее! Ты здесь не живешь, ты здесь прописана», — высказался Толмацкий.

В свою очередь, женщина ответила, что квартира является ее домом, вызвав тем самым возмущения сына.

В ноябре 2025 года сын Децла рассказал о буллинге из-за отца. По его словам, в школе он столкнулся с издевательствами из-за конфликтов между отцом и рэпером Тимати.

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