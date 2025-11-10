Культура
16:22, 10 ноября 2025Культура

Сын Децла рассказал о буллинге из-за отца

Сын Децла рассказал, что столкнулся с буллингом из-за конфликтов отца с Тимати
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сын хип-хоп-исполнителя Децла (настоящее имя — Кирилл Толмацкий) Антоний Толмацкий рассказал, что в школе столкнулся с буллингом из-за конфликтов между отцом и рэпером Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов). Его цитирует Telegram-канал «Звездач».

«Старшеклассники бросали в меня перчатки из Black Star Burger из-за конфликта между отцом и Тимати, и я не давал им отпор. Только недавно понял, что это было обычным детским поведением, и отпустил ситуацию», — признался Толмацкий.

Сын музыканта отметил, что для него важно «перевести кипение эмоций в спокойный дискурс и прийти к консенсусу». Он также добавил, что легко признает свои ошибки.

Ранее сообщалось, что отец Децла продюсер Александр Толмацкий решил прекратить общение с внуком.

