Отец и сын Децла перестали общаться

Отец Децла Александр Толмацкий разорвал отношения с внуком Антонием

Отец хип-хоп-исполнителя Децла (настоящее имя — Кирилл Толмацкий), продюсер Александр Толмацкий решил прекратить общение с внуком Антонием Толмацким. Об этом сообщает Super.ru.

«Он позволил себе ряд гадостей в мой адрес», — заявил отец рэпера, добавив, что перестал разговаривать с внуком и в ближайшее время не планирует этого делать. «Тут уже что-то поменять очень сложно», — высказался он.

Ранее сообщалось, что про Децла снимут сериал. Известно, что над проектом работают шоураннеры Алексей Киселев и Ангелина Ашман. Продюсерами сериала стали отец Децла Александр Толмацкий (его бывший менеджер) и сын Федора Бондарчука Сергей, креативным продюсером — Мария Серпионова.