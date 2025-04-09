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14:03, 9 апреля 2025Культура

Про рэпера Децла снимут сериал

Отец культового рэпера Децла Александр Толмацкий спродюсирует сериал о нем
Андрей Шеньшаков

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Про культового российского рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, снимут сериал. Об этом сообщает Telegram-канал «НСН»

По информации источника, компании «Студия Видеопрокат» и «Эра Мьюзик» начали разработку проекта о жизни рэпера Децла, который стоял у истоков жанра в России. Известно, что над проектом работают шоураннеры Алексей Киселев и Ангелина Ашман. Продюсерами сериала выступает отец артиста и его бывший менеджер Александр Толмацкий и сын Федора Бондарчука Сергей.

На каком именно периоде жизни Децла будут сосредоточены действия сериала, не сообщается, как и ориентировочная дата выпуска проекта.

Ранее стало известно, что в Сети появилось видео с последнего выступления Кирилла Толмацкого. На кадрах музыкант раскачивает толпу под одну из самых популярных своих песен «Вечеринка».

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