Опубликовано видео с выступления Децла перед смертью

Появилось видео с последнего выступления российского рэп-исполнителя Децла. На кадрах, опубликованных пользовательницей Instagram под ником all_svet, музыкант раскачивает толпу под одну из самых популярных своих песен «Вечеринка».

Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что Децл скончался после выступления на корпоративе у ижевского бизнесмена. Мероприятие было посвящено юбилею владельца автосалона Никиты Пантюхина.

О смерти Децла стало известно утром 3 февраля. «Кирилла больше нет», — сообщил отец музыканта Александр Толмацкий.

По словам концертного директора Децла Павла Беленца, рэпер выступал в Ижевске. После концерта он пошел в гримерку, а через несколько минут ему стало плохо.

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