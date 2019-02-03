Появились подробности смерти Децла

Российский рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, скончался от остановки сердца. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на концертного директора музыканта Павла Беленца.

По его словам, Децл выступал в Ижевске. После концерта он пошел в гримерку, а через несколько минут ему стало плохо. «Предварительная информация — у него произошла остановка сердца, и он умер», — сказал Беленец. Агентству городских новостей «Москва» он сообщил, что точные сведения будут опубликованы после экспертизы. Информация о дате и месте похорон также появился в социальных сетях.

Ранее о смерти артиста сообщил его отец Александр Толмацкий.

Кирилл Толмацкий — бывший участник коллектива «Bad B. Альянс». В его дискографии восемь студийных альбомов. Децл исполнил такие хиты, как «Вечеринка», «Слезы», «Письмо» и «Для тебя». Он окончил московскую Британскую международную школу, учился в Швейцарии.

Свой дебютный трек «Пятница» рэпер записал с помощью отца, музыкального продюсера Александра Яковлевича, который продюсировал Децла в дальнейшем.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!