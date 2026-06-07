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14:07, 7 июня 2026Спорт

Дзюба назвал главного фаворита ЧМ-2026

Футболист Дзюба назвал Францию главным фаворитом ЧМ-2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Майкл Олисе

Майкл Олисе. Фото: Matthias Schrader / AP

Российский футболист Артем Дзюба назвал главного фаворита чемпионата мира (ЧМ) 2026 года. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Transfermarkt.

По мнению игрока, главным претендентом на трофей является сборная Франции. «Лучшим игроком ЧМ-2026 станет Майкл Олисе», — добавил форвард.

Дзюба также рассказал, за какую сборную на турнире будет болеть. Россиянин собирается поддерживать команду Португалии.

ЧМ по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная России не была допущена к отбору на мундиаль.

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