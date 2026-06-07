Дзюба назвал главного фаворита ЧМ-2026

Футболист Дзюба назвал Францию главным фаворитом ЧМ-2026

Российский футболист Артем Дзюба назвал главного фаворита чемпионата мира (ЧМ) 2026 года. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Transfermarkt.

По мнению игрока, главным претендентом на трофей является сборная Франции. «Лучшим игроком ЧМ-2026 станет Майкл Олисе», — добавил форвард.

Дзюба также рассказал, за какую сборную на турнире будет болеть. Россиянин собирается поддерживать команду Португалии.

ЧМ по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная России не была допущена к отбору на мундиаль.

