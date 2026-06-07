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14:11, 7 июня 2026Силовые структуры

Сын Усольцевой сделал заявление о поисках пропавшей в тайге семьи

Сыну Усольцевой Баталову не рассказали о начале поисков пропавшей в тайге семьи
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: страница Ирины Усольцевой во «ВКонтакте»

Даниил Баталов — сын пропавшей вместе с семьей в тайге Красноярского края Ирины Усольцевой — сделал заявление о поисках родственников. Комментарий приводит РИА Новости.

По словам Баталова, о начале новых масштабных поисков его не уведомили, однако он ждет возможности принять в них участие. «Меня никто не оповещал, хотя я очень жду возможности поехать на поиски», — рассказал он.

Известно, что поиски пропавших членов семьи следователи возобновили до 9 июня. В работе участвуют опытные специалисты. Кроме того, на территории установлен блокпост для ограничения доступа посторонним.

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В июне появились новые подробности о поиске Усольцевых. Сообщалось, что поисковые мероприятия проведут в ближайшее время.

Ирина и Сергей Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали в конце сентября 2025 года. Они отправилась в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае и перестали выходить на связь. За несколько месяцев поисков их следы так и не обнаружили. Активные поиски пропавших возобновили 23 мая 2026 года.

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