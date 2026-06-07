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14:03, 7 июня 2026Россия

Кремль сообщил подробности о посетившем Киев российском бизнесмене

Ушаков: Достаточно крупный российский бизнесмен посетил Киев
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Казачков / Фонд Росконгресс

Посетивший Киев бизнесмен, о котором президент России Владимир Путин рассказал в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), довольно известный человек. Об этом заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, его комментарий показали в эфире телеканала «Россия 24».

«[В Киев ездил] достаточно крупный бизнесмен. Его многие знают», — отметил представитель Кремля.

Ушаков добавил, что Москва имеет и открытые, и закрытые контакты с украинской стороной. Он пояснил, что открытые контакты осуществлялись посредством нескольких раундов переговоров.

5 июня Путин рассказал, что несколько недель назад к нему обратился один российский бизнесмен и сообщил о приглашении президента Украины Владимира Зеленского на личную встречу в Киеве.

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