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21:47, 25 июля 2026 (обновлено: 21:50, 25 июля 2026)Мир

На Западе осудили удар ВСУ по Кирилловке

Финский политик Мема осудил атаку дронов ВСУ на турбазу в Кирилловке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X отреагировал на атаку Украины на турбазу в Кирилловке, при которой погибли 12 человек.

По его словам, дроны ВСУ, поддерживаемые западными союзниками, убивают мирных жителей в России. «Я хочу выразить свое глубочайшее возмущение по поводу преднамеренных нападений на беззащитных мирных жителей и молчания европейских лидеров», — заявил он. Мема также выступил против предоставления Киеву финансовой и военной помощи.

Ранее Следственный комитет (СК) России обнародовал видео с последствиями атаки ВСУ на туристические базы в Запорожской области. В размещенном ролике можно увидеть, что в результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура.

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