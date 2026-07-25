Финский политик Мема осудил атаку дронов ВСУ на турбазу в Кирилловке

Финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X отреагировал на атаку Украины на турбазу в Кирилловке, при которой погибли 12 человек.

По его словам, дроны ВСУ, поддерживаемые западными союзниками, убивают мирных жителей в России. «Я хочу выразить свое глубочайшее возмущение по поводу преднамеренных нападений на беззащитных мирных жителей и молчания европейских лидеров», — заявил он. Мема также выступил против предоставления Киеву финансовой и военной помощи.

Ранее Следственный комитет (СК) России обнародовал видео с последствиями атаки ВСУ на туристические базы в Запорожской области. В размещенном ролике можно увидеть, что в результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура.