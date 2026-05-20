18:59, 20 мая 2026Мир

Руководство Израиля открестилось от скандального видео своего министра

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Глава МИД Израиля Гидеон Саар резко раскритиковал министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, опубликовавшего скандальное видео с пропалестинскими активистами, задержанными на флотилии «Сумуд». Его заявление размещено в соцсети X.

«Своим позорным поступком вы сознательно нанесли ущерб нашему государству — и не в первый раз. Вы свели на нет огромные, профессиональные и успешные усилия, приложенные столькими людьми — от солдат ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля — прим. «Ленты.ру») до сотрудников МИД и многих других. Нет, вы не являетесь лицом Израиля», — написал глава дипведомства, обращаясь к министру.

Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер также осудил поведение Бен-Гвира. «Как уже отметили премьер-министр Биньямин Нетанияху и глава МИД Гидеон Саар, поведение Бен-Гвира не отражает позицию Государства Израиль», — написал дипломат.

Ранее Бен-Гвир выложил видеозапись, на которой израильские военные применили насилие в отношении задержанных активистов. Министр подписал пост: «Добро пожаловать в Израиль!»

После публикации ролика Италия и Франция сообщили о вызове израильских послов в МИД для дачи объяснений. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро назвал действия Бен-Гвира недопустимыми.

