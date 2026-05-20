16:22, 20 мая 2026Мир

Израильский министр показал жесткое видео и навлек гнев Италии

Италия вызвала посла Израиля в МИД из-за скандального ролика с активистами
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Министр национальной безопасности Израиля Бен Гвир выложил видео с задержанными на флотилии «Сумуд», вызвав гнев у властей Италии. Ролик опубликован в социальной сети Х.

На опубликованной видеозаписи видно, что израильские военные применили насилие в отношении активистов. Гвир подписал свой пост фразой: «Добро пожаловать в Израиль!»

Глава МИД Италии Антонио Таяни прокомментировал публикацию израильского министра, выразив свое возмущение.

«То, что следует из видео министра Бен Гвира, абсолютно неприемлемо и противоречит всем основным гарантиям человеческого достоинства. По согласованию с премьер-министром [Италии Джорджей Мелони] я распорядился немедленно вызвать посла Израиля в МИД»,— подчеркнул дипломат.

Мелони также потребовала извинений от израильской стороны, заявив, что среди задержанных были граждане Италии.

Ранее Израиль сообщил о перехвате всех судов флотилии «Сумуд», которые следовали к берегам сектора Газа. В заявлении МИД страны говорится, что «очередная пиар-флотилия прекратила свое существование».

