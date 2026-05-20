Россиянин купил китайскую машину с дефектом и отсудил миллионы рублей

Россиянин купил Chery с дефектами и отсудил 6 миллионов рублей у дилера

Житель российского города смог отсудить у дилера миллионы рублей за купленный китайский автомобиль, в котором выявились неисправности. Как пишет «Российская газета», житель Оренбурга купил машину Chery в кредит в 2023 году.

Спустя время в автомобиле начали проявляться дефекты: кузов покрылся рыжими пятнами, рулевая рейка стучала, а коробка передач работала некорректно. Дилер не смог устранить поломки, и россиянин обратился в суд. Во время разбирательства прошла экспертиза, и выяснилось, что неисправности существенные и носят производственный характер, а продавец не смог их устранить.

В итоге суд встал на сторону владельца машины и постановил взыскать с дилера свыше 6 миллионов рублей.

Как рассказывал генеральный директор управляющей компании «К-Групп» (сети СТО и магазинов автозапчастей «Кореана» и «Китаяна»), работа электроники и программного обеспечения (ПО) является одним из самых проблемных мест китайских автомобилей. Еще в качестве слабых мест он упоминал качество металла и сборки.