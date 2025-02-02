Названо самое уязвимое место китайских авто

Автоэксперт Мартынов назвал электронику самым проблемным местом китайских авто

Работа электроники и программного обеспечения (ПО) является одним из самых проблемных мест китайских автомобилей, рассказал генеральный директор управляющей компании «К-Групп» (сети СТО и магазинов автозапчастей «Кореана» и «Китаяна») Михаил Мартынов. Наиболее уязвимые точки машин из Китая специалист назвал «Ленте.ру»

«Среди слабых мест "китайцев" можно отметить качество металла и сборки. Поэтому мы советуем владельцам китайских автомобилей проводить антикоррозийную обработку сразу после покупки. Повторять ее можно раз в три года. Уязвимым местом является и подвеска автомобилей, особенно при постоянной езде по грунтовым дорогам», — объяснил Мартынов.

Одна из основных проблем китайских автомобилей связана с электроникой и ПО. Сегодня ни у сервисов, ни даже у дилеров, практически нет тех программ, которые устанавливаются на транспортные средства, а также специального оборудования, которое позволило бы проводить ремонт Михаил Мартынов генеральный директор управляющей компании «К-Групп»

Он добавил, что часто владельцы китайских автомобилей обращаются для техобслуживания и замены расходников.

«Зимой при перепадах температур уже второй год подряд стало выявляться большое количество поломок электрики. Это связано с тем, что герметичность соединений в китайских автомобилях требует существенных доработок. Как правило, из строя выходят различные датчики, система ABS, отказывают вариаторы», — пояснил эксперт.

На автомобилях с пробегом 50-60 тысяч километров часто возникают проблемы с органами управления. К нам часто обращаются в сервис со сломанными актуаторами турбин, приборными панелями, диодными блок-фарами Михаил Мартынов генеральный директор управляющей компании «К-Групп»

Достаточно часто на китайских автомобилях проявляются проблемы, которые возникают на «возрастных» машинах других брендов. На «китайцах» такие поломки возникают уже смолоду. Среди них, например, поломки различных датчиков.

«По отзывам наших клиентов, при пробеге до 30 тысяч километров китайские автомобили, как правило, устраивают по качеству. Вопросы начинают возникать, когда автовладелец проезжает 30-40 тысяч километров. Сегодня при покупке «китайца» важно понимать, что владельцу возможно придется вложить значительные средства в обслуживание и ремонт», — подчеркнул Мартынов.

Ранее руководитель маркетплейса «ПЭК: MALL» Сергей Буров порекомендовал владельцам китайских автомобилей в зимний период оставлять машину в гараже или накрывать ее специальным термочехлом.