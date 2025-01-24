Владельцам китайских авто дали совет на время холодов

Автоэксперт Буров посоветовал владельцам китайских авто накрывать их термочехлом

Зимой китайские автомобили лучше всего парковать в гараже или хотя бы накрывать термочехлом, сообщил руководитель маркетплейса «ПЭК: MALL» Сергей Буров. Он дал совет автовладельцам в беседе с «Лентой.ру».

«Большинство китайских производителей смогли адаптировать свои автомобили к суровым российским условиям. Мы не наблюдали массовых случаев сбоев при эксплуатации "китайцев" в холодное время года, но единичные и незначительные поломки все же были. Из-за низких температур у некоторых моделей появлялись трещины на пластиковых элементах корпуса, у некоторых моделей ломались пластиковые органы управления. Поэтому зимой парковать китайские авто лучше в гараже или хотя бы накрывать такие машины термочехлом», — поделился автоэксперт.

Ранее стало известно, что по итогам 2024 года китайский бренд Haval стал лидером по продажам иномарок на российском авторынке.

Экспорт китайских автомобилей в Россию вырос до рекордных объемов. По итогам 2024 года поставки китайских машин в денежном выражении увеличились на 30,5 процента и составили 15,2 миллиарда долларов. При этом в декабре экспорт автомобилей месяц к месяцу сократился на 3,7 процента, до 1,38 миллиарда долларов. Поставки уменьшились третий месяц подряд после резкого роста в августе-сентябре на фоне повышения ставки утильсбора.

