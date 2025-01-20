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11:43, 20 января 2025Экономика

Китай поставил в Россию рекордное количество машин

Таможня КНР: Экспорт китайских автомобилей в Россию вырос на 30,5 процента
Вячеслав Агапов

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Экспорт китайских автомобилей в Россию вырос до рекордных объемов. Об этом со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР сообщает «Интерфакс».

По итогам 2024 года поставки китайских машин в денежном выражении увеличились на 30,5 процента и составили 15,2 миллиарда долларов. При этом в декабре экспорт автомобилей месяц к месяцу сократился на 3,7 процента, до 1,38 миллиарда долларов. Поставки уменьшились третий месяц подряд после резкого роста в августе-сентябре на фоне повышения ставки утильсбора.

В то же время за год экспорт грузовиков из Китая снизился на 12,4 процента. За 12 месяцев он составил 2,7 миллиарда долларов. В декабре поставки выросли в 1,9 раза, до 207,2 миллиона долларов.

Аналитики компании Ivitech заявили об усиливающейся экспансии брендов из КНР на российском авторынке. По их данным, более 40 процентов российских таксопарков сделали выбор в пользу китайских автомобилей из-за роста цен на машины европейских и японских концернов. До массового ухода из России западных автопроизводителей продукция китайских концернов воспринималась в отечественных таксопарках «с осторожностью». Однако теперь машины из КНР являются «полноценными конкурентами» другим маркам.

В агентстве «Автостат» полагают, что по итогам 2024 года суммарные объемы продаж китайских автомобилей в России превысят отметку в 900 тысяч единиц. Доля машин производства КНР в стране за 2024-й увеличилась с 50,1 до почти 60 процентов. Эксперты сходятся во мнении, что в среднесрочной перспективе ожидать ослабления доминирования Китая на российском авторынке не стоит.

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