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20:59, 16 января 2025Экономика

В России заявили об усилении экспансии китайских автомобилей

«Известия»: Более 40 % таксопарков в России сделали выбор в пользу машин из КНР
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Более 40 процентов российских таксопарков сделали выбор в пользу китайских автомобилей из-за роста цен на машины европейских и японских концернов. Об усилении экспансии брендов из КНР на авторынке РФ сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследования аналитиков компании Ivitech.

Эксперты отметили, что до массового ухода из России западных автопроизводителей продукция китайских концернов воспринималась в отечественных таксопарках «с осторожностью». Однако теперь машины из КНР являются «полноценными конкурентами» традиционно востребованным в РФ европейским и японским маркам, пояснил глава Ivitech Артем Москалев.

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Москалев добавил, что рост популярности китайских автомобилей был вызван в первую очередь их более низкой стоимостью в сравнении с нынешними ценами на западные машины. В результате наиболее востребованными во многих российских таксопарках стали бренды Chery, Geely, Haval и BYD. Это было обусловлено в том числе низкими затратами на обслуживание подобных автомобилей.

Ранее аналитики агентства «Автостат» спрогнозировали, что по итогам 2024 года суммарные объемы продаж китайских автомобилей в России превысят отметку в 900 тысяч единиц. Доля же машин производства КНР в РФ за последний год увеличилась с 50,1 до почти 60 процентов. На этом фоне эксперты сходятся во мнении, что в среднесрочной перспективе ожидать ослабления доминирования Китая на российском авторынке не стоит.

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