Туриста в Сириусе оштрафовали на 50 тысяч рублей за публикацию видео в соцсетях

Туриста в Сириусе оштрафовали на 50 тысяч рублей за публикацию видео работы ПВО в соцсетях

Российского туриста на федеральной территории «Сириус» оштрафовали на 50 тысяч рублей за публикацию видео работы системы противовоздушной обороны (ПВО) в соцсетях. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу МВД.

По данным источника, 40-летний житель Петропавловска-Камчатского, приехавший в Сириус на отдых, сопроводил пост комментариями, содержащими дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ. Полицейские обнаружили ролик во время мониторинга сети.

Стражи правопорядка оперативно установили личность автора публикации и задержали его. В отношении туриста составили протокол об административном правонарушении. Материалы направили в суд на рассмотрение. В итоге россиянина признали виновным и назначили ему наказание в виде административного штрафа.

Ранее суд оштрафовал переехавшего в Россию из Украины пенсионера за лайки под роликами, содержащими признаки публичной дискредитации ВС РФ. Ему придется заплатить 30 тысяч рублей.