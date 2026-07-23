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12:03, 23 июля 2026 (обновлено: 12:07, 23 июля 2026)Путешествия

Туриста в Сириусе оштрафовали на 50 тысяч рублей за публикацию видео в соцсетях

Туриста в Сириусе оштрафовали на 50 тысяч рублей за публикацию видео работы ПВО в соцсетях
Алина Черненко

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Российского туриста на федеральной территории «Сириус» оштрафовали на 50 тысяч рублей за публикацию видео работы системы противовоздушной обороны (ПВО) в соцсетях. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу МВД.

По данным источника, 40-летний житель Петропавловска-Камчатского, приехавший в Сириус на отдых, сопроводил пост комментариями, содержащими дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ. Полицейские обнаружили ролик во время мониторинга сети.

Стражи правопорядка оперативно установили личность автора публикации и задержали его. В отношении туриста составили протокол об административном правонарушении. Материалы направили в суд на рассмотрение. В итоге россиянина признали виновным и назначили ему наказание в виде административного штрафа.

Ранее суд оштрафовал переехавшего в Россию из Украины пенсионера за лайки под роликами, содержащими признаки публичной дискредитации ВС РФ. Ему придется заплатить 30 тысяч рублей.

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