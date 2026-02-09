За лайк заплатит 30 тысяч рублей переехавший в Россию пенсионер

Суд оштрафовал на ₽30000 Йовдия за лайк ролика об убийстве Кириллова на YouTube

В России суд оштрафовал переехавшего из Украины пенсионера Василия Йовдия за лайки под роликами, содержащими признаки публичной дискредитацией Вооруженных Сил РФ, на YouTube. Об этом сообщает Baza.

Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Йовдий, проживающий в Ковдоре Мурманской области, «лайкал» видео на YouTube-каналах, принадлежащих иноагентам. Суд расценил его реакцию как одобрительные комментарии.

В частности, мужчина поставил лайк под роликом о теракте, совершенном в Москве 17 декабря 2024 года, жертвами которого стали начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его адъютант.

На суде Йовдий признал себя виновным, раскаялся и заявил, что не поддерживает действующую украинскую власть. При назначении наказания судья учел его раскаяние и преклонный возраст, поэтому назначил минимальное наказание по статье.

