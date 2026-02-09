Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:40, 9 февраля 2026Силовые структуры

За лайк заплатит 30 тысяч рублей переехавший в Россию пенсионер

Суд оштрафовал на ₽30000 Йовдия за лайк ролика об убийстве Кириллова на YouTube
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: karanik yimpat / Shutterstock / Fotodom

В России суд оштрафовал переехавшего из Украины пенсионера Василия Йовдия за лайки под роликами, содержащими признаки публичной дискредитацией Вооруженных Сил РФ, на YouTube. Об этом сообщает Baza.

Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Йовдий, проживающий в Ковдоре Мурманской области, «лайкал» видео на YouTube-каналах, принадлежащих иноагентам. Суд расценил его реакцию как одобрительные комментарии.

В частности, мужчина поставил лайк под роликом о теракте, совершенном в Москве 17 декабря 2024 года, жертвами которого стали начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его адъютант.

На суде Йовдий признал себя виновным, раскаялся и заявил, что не поддерживает действующую украинскую власть. При назначении наказания судья учел его раскаяние и преклонный возраст, поэтому назначил минимальное наказание по статье.

Ранее сообщалось, что в Москве суд отправил под арест на десять суток 23-летнюю блогершу Олесю Рожкову после публикации в социальных сетях фотографии на фоне букета цветов с надписью «АУЕ» («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России) и такими же номерами на машине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Великобритании может лишиться поста из-за дела Эпштейна. В чем обвиняют Стармера и как он реагирует на критику?

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Samsung поймали на обмане с дешевыми смартфонами

    Галкин опубликовал фото из Москвы

    Волочкова пожаловалась на использование ее фото в рекламе алко-шоу

    Россиянам напомнили о возможности лишиться животного за долги

    Роналду прекратил забастовку

    США подписали соглашение о взаимодействии по мирному атому с постсоветской страной

    Электричество резко подорожало в одном из регионов Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok