Российскую блогершу арестовали за фото с букетом

В Москве суд отправил под арест блогершу Рожкову за фото с букетом

В Москве суд отправил под арест на десять суток 23-летнюю блогершу Олесю Рожкову после публикации в социальных сетях фотографии. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, девушку признали виновной в пропаганде экстремистской атрибутики. Поводом для этого стал ее пост — на нем девушка позирует на фоне букета цветов с надписью «АУЕ» («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России) и такими же номерами на машине.

В комментариях подписчики предупреждали девушку о возможных последствиях, однако она проигнорировала их.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе суд оштрафовал подростка за поиск запрещенной информации.