Поиск запрещенной информации обернулся для подростка судом

В Кузбассе суд оштрафовал подростка за поиск запрещенной информации

В Кемеровской области — Кузбассе суд оштрафовал 16-летнего местного жителя за поиск запрещенной информации. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ МВД России по региону.

Родители подростка должны выплатить 3000 рублей. Подростка признали виновным по статье 13.53 КоАП РФ («Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен»).

По версии следствия, с марта по декабрь 2025 года учащийся техникума искал в интернете материалы, внесенные в федеральный список экстремистских. После изучения он сохранил символику и атрибутику запрещенной организации в мессенджере и на своем смартфоне.

