Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:38, 2 февраля 2026Силовые структуры

В российском регионе предотвратили нападение на школу

В Омской области суд арестовал подростка, планировавшего нападение на школу
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Омской области суд арестовал 14-летнего местного жителя, который планировал нападение на школу. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Объединенной пресс-службе судов региона.

Подростку предъявили обвинение по статье 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической»).

По версии следствия, несовершеннолетний искал данные о массовых убийствах в школах и участвовал в их обсуждении. Он также купил тактические перчатки, пневматический пистолет, футболки с символикой террористической организации и разработал план расправы над учениками и сотрудниками школы.

Утром 22 января подросток ворвался с ножом в многопрофильный лицей № 37 в Нижнекамске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев сделал неожиданный прогноз о судьбе Украины

    «Знает английский и очень умна». В файлах Эпштейна нашли российский след, ведущий к модельному агентству из Краснодара

    В России могла появиться оспа обезьян. Чем грозит этот вирус

    Дмитриев сообщил о возвращении в Москву после встречи с делегацией США в Майами

    Силовики раскрыли новую информацию о смерти российского школьника в танке

    Мужчина расправился с напавшим на его сына леопардом

    Аргентинский футболист рассказал об отказе клубам MLS в пользу «Локомотива»

    Медведев предупредил об ответе в случае размещения войск стран НАТО на Украине

    В файлах Эпштейна нашли переписку с экс-главой МИД Словакии о «девушках» в Молдавии

    Украинец решил покорить гору в Киргизии, сорвался и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok