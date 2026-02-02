В российском регионе предотвратили нападение на школу

В Омской области суд арестовал подростка, планировавшего нападение на школу

В Омской области суд арестовал 14-летнего местного жителя, который планировал нападение на школу. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Объединенной пресс-службе судов региона.

Подростку предъявили обвинение по статье 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической»).

По версии следствия, несовершеннолетний искал данные о массовых убийствах в школах и участвовал в их обсуждении. Он также купил тактические перчатки, пневматический пистолет, футболки с символикой террористической организации и разработал план расправы над учениками и сотрудниками школы.

Утром 22 января подросток ворвался с ножом в многопрофильный лицей № 37 в Нижнекамске.