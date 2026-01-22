Подросток ворвался с ножом в российский лицей. Он напал на уборщицу и взорвал петарды. Что известно?

Подросток ворвался с ножом в многопрофильный лицей № 37 в Нижнекамске. 13-летний юноша, как известно, ранил острием лезвия уборщицу. Затем он взорвал петарды на этажах лицея.

Подробности происшествия привел и мэр города Радмир Беляев. Он заявил, что 22 января семиклассник взорвал три петарды, которые могли быть страйкбольными гранатами, а затем напал на 53-летнюю уборщицу. Он ранил женщине руку, при этом она выжила. Ей сейчас оказывается вся необходимая помощь.

Также уточняется, что остальные школьники не пострадали — в момент нападения они прятались в кабинетах. Затем их и вовсе вывели из образовательного учреждения.

Молодого человека, устроившего нападение на лицей, уже задержали силами МВД и Росгвардии. Он травмировал себе руку. В данный момент с ним проводится работа. Его родители срочно вызваны в лицей.

Установлена личность напавшего на лицей в Нижнекамске

Напавшим на лицей в Нижнекамске оказался семиклассник Денис. У него при задержании изъяли нож, специальную маску и тактические перчатки.

Ученики охарактеризовали Дениса как очень странного и закрытого в себе подростка. По утверждению знакомых с ним ровесников, он «любил всякие терроры» и смотрел «ужасные видео».

Перед нападением россиянин вел себя как обычно — пришел на классный час, но потом исчез. Вероятно, как пишет Baza, юноша пошел переодеваться и готовиться к нападению.

В беседе с изданием ученики лицея также сообщили, что во время первого урока по громкоговорителю сначала что-то невнятно сказали, а затем из коридора послышались взрывы. Уже после этого началась паника и дети побежали прятаться. Затем в коридорах учебного учреждения были слышны стоны.

«Мы сидели на алгебре, когда услышали взрывы», — указал один из очевидцев.

Что стало причиной нападения 13-летнего подростка на лицей?

У семиклассника мог быть конфликт с детьми в лицее Нижнекамска. На фоне этого он мог решиться напасть на российский лицей, сообщает SHOT.

Денис, как отмечается, писал о планах напасть на лицей в тематических чатах. «Он готовился заранее, доставал необходимую атрибутику и фотографировался в ней. Также он присылал одноклассникам видео с нападениями на школы и высмеивал религию», — сказано в сообщении Baza.

Нападение подростка с ножом на российский лицей, как утверждает Mash, совпало с похоронами одной из учениц. По данным канала, девочка упала с крыши учебного заведения несколько дней назад. Лицеисты полагают, что оба происшествия, вероятно, имеют связь.

Следственный комитет России (СКР) уже начал расследовать новое уголовное дело. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего утром 22 января.

За последние месяцы было предотвращено не одно нападение на школы России

В конце декабря в Адыгее задержали мигранта, планировавшего теракт в школе Майкопа. У иностранца в машине тогда нашли емкости с зажигательной смесью, а также флаг запрещенной в России террористической организации и два ножа. Он планировал совершить нападение в ближайшее время. На допросе задержанный указал, что выполнял задание от своего наставника, личность которого не была установлена.

Также в декабре сообщалось, что в Домодедово предотвратили еще одно нападение на учебное учреждение. По версии следствия, подростки хотели расправиться со школьниками. Юноши были подписаны на каналы в Telegram, где распространялись жестокие идеи и информация о нападениях на школы.

В том же месяце ФСБ сообщила, что был предотвращен теракт и против офицера Минобороны. Его готовила 18-летняя россиянка — она оказалась под влиянием мошенников, которые угрожали ей уголовным преследованием. Неизвестные, как уточнялось, заставили ее закрепить самодельное взрывное устройство (СВУ) мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте на одной из машин рядом с воинской частью.