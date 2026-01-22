Реклама

10:50, 22 января 2026Силовые структуры

Следователи изучат нападение школьника с ножом и петардами на российский лицей

В Татарстане возбудили дело по факту нападения школьника на лицей в Нижнекамске
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Daily Storm

В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту нападения школьника с ножом на сотрудницу многопрофильного лицея № 37 в Нижнекамске. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, уголовное дело возбуждено сразу по двух статьям о покушении на жизнь человека и о халатности. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Утром 22 января ученик пришел в школу с ножом, ранил вахтершу и успел взорвать три самодельные петарды.

Причиной случившегося мог стать конфликт с одноклассниками. По информации местных властей подросток порезал женщине руку, ее жизни ничего не угрожает. Ей оказывается вся необходимая помощь. Школьники не пострадали, их эвакуировали из образовательного учреждения.

