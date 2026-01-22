Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:24, 22 января 2026Россия

Власти раскрыли подробности о вооруженном нападении семиклассника на российскую школу

Мэр Нижнекамска Беляев: Напавший на школу подросток ранил уборщицу
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Daily Storm

Подросток, напавший на школу №37 в Нижнекамске Республики Татарстан, ранил ножом уборщицу. Подробности происшествия раскрыл мэр города Радмир Беляев в Telegram.

По данным властей, подросток травмировал женщине руку, ее жизни ничего не угрожает. Уборщице оказывается вся необходимая помощь. Школьники не пострадали, их эвакуировали из образовательного учреждения.

Предварительно, семиклассник взорвал три петарды, а затем напал на уборщицу, после чего спрятался. Мальчик задержан силами МВД и Росгвардии. «В данный момент с ним проводится работа. Приглашены родители в школу», — рассказал Беляев.

О вооруженном нападении подростка на нижникамскую школу-лицей стало известно утром 22 января. Изначально сообщалось, что мальчик ранил сотрудницу охраны. Причина нападения устанавливается.

В декабре 2025 года подросток устроил резню в школе поселка Горки-2 Одинцовского городского округа. Жертвой нападавшего стал ученик четвертого класса. Нападавшего удалось задержать в результате штурма. Преступником оказался 15-летний девятиклассник, который был последователем деструктивного движения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток ворвался с ножом в российский лицей

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    Названо число ставших Героями России за время СВО военнослужащих

    Американец научил ворон атаковать сторонников Трампа

    Раскрыт арсенал напавшего на российский лицей подростка

    Раскрыто лучшее место жительства для здоровья сердца и сосудов

    Уиткофф раскрыл планы после переговоров в Москве

    Опытный путешественник прилетел в Таиланд, вышел на связь с семьей и пропал без вести

    Названа причина нападения семиклассника на российскую школу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok