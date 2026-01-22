Власти раскрыли подробности о вооруженном нападении семиклассника на российскую школу

Мэр Нижнекамска Беляев: Напавший на школу подросток ранил уборщицу

Подросток, напавший на школу №37 в Нижнекамске Республики Татарстан, ранил ножом уборщицу. Подробности происшествия раскрыл мэр города Радмир Беляев в Telegram.

По данным властей, подросток травмировал женщине руку, ее жизни ничего не угрожает. Уборщице оказывается вся необходимая помощь. Школьники не пострадали, их эвакуировали из образовательного учреждения.

Предварительно, семиклассник взорвал три петарды, а затем напал на уборщицу, после чего спрятался. Мальчик задержан силами МВД и Росгвардии. «В данный момент с ним проводится работа. Приглашены родители в школу», — рассказал Беляев.

О вооруженном нападении подростка на нижникамскую школу-лицей стало известно утром 22 января. Изначально сообщалось, что мальчик ранил сотрудницу охраны. Причина нападения устанавливается.

В декабре 2025 года подросток устроил резню в школе поселка Горки-2 Одинцовского городского округа. Жертвой нападавшего стал ученик четвертого класса. Нападавшего удалось задержать в результате штурма. Преступником оказался 15-летний девятиклассник, который был последователем деструктивного движения.