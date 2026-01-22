Реклама

Силовые структуры
09:58, 22 января 2026Силовые структуры

Подросток ворвался с ножом в российский лицей

112: Подросток ворвался с ножом в лицей в Нижнекамске и ранил охранницу
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Подросток ворвался с ножом в многопрофильный лицей № 37 в Нижнекамске (Татарстан). Об этом сообщает Telegram-канал «112»

Юноша ранил охранницу, а затем взрывал петарды на этажах учебного заведения. Его задержали. Сообщается, что женщина выжила. Ей оказали медицинскую помощь.

Как уточняет Telegram-канал Mash, 13-летний подросток напал не на охранницу, а на уборщицу. В это время другие ученики прятались в кабинетах.

Ранее Северный флотский военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы Артемия Корюкова, устроившего резню в техникуме в Архангельске.

