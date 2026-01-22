Подросток ворвался с ножом в российский лицей

112: Подросток ворвался с ножом в лицей в Нижнекамске и ранил охранницу

Подросток ворвался с ножом в многопрофильный лицей № 37 в Нижнекамске (Татарстан). Об этом сообщает Telegram-канал «112»

Юноша ранил охранницу, а затем взрывал петарды на этажах учебного заведения. Его задержали. Сообщается, что женщина выжила. Ей оказали медицинскую помощь.

Как уточняет Telegram-канал Mash, 13-летний подросток напал не на охранницу, а на уборщицу. В это время другие ученики прятались в кабинетах.

