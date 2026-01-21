Устроившему резню в российском техникуме огласили приговор

Устроивший резню в техникуме в Архангельске Корюков получил 13 лет колонии

Северный флотский военный суд приговорил устроившего резню в техникуме в Архангельске Артемия Корюкова к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Корюков признан виновным по статье о покушении на убийство. На заседании свою вину он признал в полном объеме. Первые два года он будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Адвокат подсудимого будет обжаловать приговор после ознакомления с резолютивной частью.

По данным обвинения, осужденный — бывший учащийся техникума строительства и экономики в Архангельске. Он разделял идеологию международной террористической организации и распространял ее в интернете и среди однокурсников, в том числе создал видеоролик, в котором в компьютерной игре смоделировано нападение на его техникум.

Ранее сообщалось, что нападение на техникум произошло в понедельник, 29 сентября. Тогда утром молодой человек прошел в здание учебного заведения и напал на сотрудников. В результате его действий пострадали четыре человека, злоумышленника задержали студенты.

